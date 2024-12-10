Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti! 40 Yıl Sonra Bir İlk

Bursa merkezli olarak tekstil piyasasında 40 yıldır faaliyet gösteren Sateks, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirkete mahkeme tarafından 2 ay süre tanında. Firma, bu süreçte üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdürerek Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

SÜRE 2 AY DAHA UZATILDI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sateks Tekstil’in daha önce aldığı 3 aylık geçici konkordato mühletini 2 ay daha uzatma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda şirketin mevcut tedbirleri korunacak ve konkordato komiseri görevine devam edecek.