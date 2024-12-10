Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti! 40 Yıl Sonra Bir İlk
40 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Bursa merkezli Sateks Tekstil, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa merkezli olarak tekstil piyasasında 40 yıldır faaliyet gösteren Sateks, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirkete mahkeme tarafından 2 ay süre tanında. Firma, bu süreçte üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdürerek Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
SÜRE 2 AY DAHA UZATILDI
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sateks Tekstil’in daha önce aldığı 3 aylık geçici konkordato mühletini 2 ay daha uzatma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda şirketin mevcut tedbirleri korunacak ve konkordato komiseri görevine devam edecek.
YURT DIŞINA DA İHRACAT YAPIYOR
Sateks Tekstil, sektördeki güçlü konumunu yıllık 4.800 ton üretim kapasitesi ile pekiştiriyor. Firmanın aylık 600 ton üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, polyester, pamuk, viskon ve naylon gibi çeşitli tekstil ürünlerinin yanı sıra bobin ve muf boya üretimiyle de dikkat çekiyor. Yurt içinde fason üretim ve doğrudan satış yapan şirket, aynı zamanda yurtdışına ihracatıyla da öne çıkıyor.
HEDEF PAZARLARA İHRACAT SÜRÜYOR
Uzun yıllardır İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiren Sateks, küresel pazardaki etkinliğini korumaya çalışıyor. Ancak yaşanan mali zorluklar, şirketi konkordato başvurusuna yöneltti.
ŞİRKETİN GELECEĞİ MERAK KONUSU
Mahkeme tarafından verilen 2 aylık ek süre, Sateks’in mali durumunu toparlaması için kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu süreçte atacağı adımlar ve konkordato sürecinin nasıl sonuçlanacağı hem sektörde hem de iş ortakları arasında merakla bekleniyor.