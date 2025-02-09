Diyanet'in Açıklaması Tartışma Yarattı: 'Emekli ve Asgari Ücretliye Fitre' Dönemi

Yeni yılda 22 bin 104 lira olarak belirlenip açlık sınırının altında kalan asgari ücret, vatandaşın rahatça geçinebilmesini imkansız hale getirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı "fitre" açıklaması da durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sözcü'nün haberine göre; Alo 190 Diyanet fetva hattı, ilgili bir soruya “Ramazan ayında asgari ücretli ya da emekli maaşı alan birinin geçinemediğini düşünüyorsanız, yan geliri yoksa evi kiraysa ya da evi varsa bile yakıtını vs. ödeyemiyorsa fitre verebilirsiniz, tabii bakmakla yükümlü olduğunuz biri olmaması şartıyla” yanıtını verdi.

FİTRE İLE SAHUR BİLE YAPILAMIYOR

Diyanet'in açıklaması, mevcut asgari ücretin ve onun da altında kalan emekli maaşlarının, milyonlarca vatandaşı "ihtiyaç sahibi" hale getirdiğini gösterdi. Bu yıl ramazan ayında fitrenin günlük 180 lira olarak belirlendiği de göz önüne alındığında, bu "yardımın" da sahur bile yapılamayacak bir miktar olması tepki çekti.

Kaynak: Sözcü