İstanbul'da Ev Kiraları Zirveye Çıktı, Doktor Maaşını da Geçti: İşte En Pahalı Mahalleler
Türkiye'de kira fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Asgari ücretin 22 bin lira olarak belirlendiği yeni yılda İstanbul'daki kiralar yüzde 45 oranında arttı. Bazı semtlerde kiralar doktor maaşını bile geçti. İşte Endeksa verilerine göre İstanbul'un kirası en pahalı 15 mahallesi...
Türkiye'de hızla artan konut kiraları durmak bilmedi. Kiracı ile ev sahibi davaları mahkemeleri doldurdu. İstanbul'da da kira fiyatları vatandaşın belini büküyor.
İstanbul’da fiyatlar yeni yılda yüzde 45 oranında arttı. Yeni fiyatlarla birlikte bazı semtlerde rakamlar en düşük doktor maaşı olan 72 bin TL’nin bile üzerine çıktı.
Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan son verilere göre en pahalı 15 mahallenin listesi şöyle:
15 - Vişnezade (Beşiktaş)
60,500 TL
14 - Suadiye (Kadıköy)
61,200 TL
13 - Arnavutköy (Beşiktaş)
62, 000 TL
12 - Levent (Beşiktaş)
62,000 TL
11 - Fenerbahçe (Kadıköy)
62,600 TL
10 - Ayazağa (Sarıyer)
63,200 TL
9 - Etiler (Beşiktaş)
64,100 TL
8 - Kuruçeşme (Beşiktaş)
64,300 TL
7 - Şahkulu (Beyoğlu)
64,500 TL
6 - Uskumruköy (Sarıyer)
64,900 TL
5 - Caddebostan (Kadıköy)
67,000 TL
4 - Sırapınar (Çekmeköy)
67,600 TL
3 - Ömerli (Çekmeköy)
67,900 TL
2 - Nisbetiye (Beşiktaş)
69,000 TL
1 - Bebek (Beşiktaş)
75,500 TL
Kaynak: Haber Merkezi