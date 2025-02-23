Emekli Vatandaş İktidara Şiir Okuyarak Tepki Gösterdi

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı esnada Ankara Ulus'ta, emekliler hayat şartlarından şikayet etti. Şiir okuyarak iktidara tepki gösteren bir emekli, “Başımızdaki sağ olsunlar hiç pazara gitmezler, alışveriş yapmazlar, onların tuzları kuru. Gariban emeklilerde eli cebinde dolaşır durur. Ne diyelim? Görünen köy kılavuz istemez" dedi.

Son Güncelleme:

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı sırada Ankara Ulus'ta konuşan emekliler iktidara tepki gösterdi.

80 yaşındaki bir emekli vatandaş "Dünya ne güzel, hayat ne güzel, yaşamak ne güzel, elemler acılar kederler ölüm olmazsa... Güller ne güzel dikenleri olmasa, insanlar ne güzel iki yüzlü kelekler olmasa... İnsan yaşayabilmesi için önce cebine elini atacak? Başımızdaki sağ olsunlar hiç pazara gitmezler, alışveriş yapmazlar, onların tuzları kuru. Gariban emeklilerde eli cebinde dolaşır durur. Ne diyelim? Görünen köy kılavuz istemez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Emekli Ankara
Son Güncelleme:
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
Bartın'da Oto Tamircide Korkutan Olay: Ölü Bulundu Bartın'da Oto Tamircide Korkutan Olay: Ölü Bulundu
Birçok İlde Kar Tatili! Yarın Eğitime Ara Verilecek Yarın Okullar Tatil! Birçok İlde Eğitime Kar Arası
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de MKYK Listesi Belirlendi! İşte Dikkat Çeken İsimler... AKP'nin Yeni Yönetiminde Sürpriz İsimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongrede Kritik Mesajlar
Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş Anketinde Şaşırtan Sonuç: Dev Yarışta Büyük Fark
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün