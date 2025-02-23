Emekli Vatandaş İktidara Şiir Okuyarak Tepki Gösterdi

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı sırada Ankara Ulus'ta konuşan emekliler iktidara tepki gösterdi.

80 yaşındaki bir emekli vatandaş "Dünya ne güzel, hayat ne güzel, yaşamak ne güzel, elemler acılar kederler ölüm olmazsa... Güller ne güzel dikenleri olmasa, insanlar ne güzel iki yüzlü kelekler olmasa... İnsan yaşayabilmesi için önce cebine elini atacak? Başımızdaki sağ olsunlar hiç pazara gitmezler, alışveriş yapmazlar, onların tuzları kuru. Gariban emeklilerde eli cebinde dolaşır durur. Ne diyelim? Görünen köy kılavuz istemez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA