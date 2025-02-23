Bartın'da Oto Tamircide Korkutan Olay: Ölü Bulundu

Bir süredir Aydın'dan haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için iş yerine geldi. Oto tamirhanesinde bir aracın çalışır durumda olduğunu ve yoğun egzoz dumanını fark eden yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, Aydın'ın egzoz gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA