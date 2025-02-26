Yeni Bir Döngü Başlıyor! Türkiye’den Yabancı Sermaye Atağı

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, uzun vadeli yatırım fonlarının Türkiye’yi yakından izlediğini belirterek, "Bu yatırımlar bugünden yarına olmaz ancak geldikleri zaman da 10 yıllık, hatta daha fazla süreli geliyor. Şahsen, Türkiye'nin bu uzun vadeli sermayeyi çekme anlamında yeni bir 10 yıllık döngüye girdiğine inanıyorum.” dedi.

Öney, Globalturk Capital tarafından 27 Şubat'ta Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (LSE) 6'ncı kez düzenlenecek "Türkiye'de Özel Sermaye ve Yatırımlar Görünümü 2025" konferansı öncesinde, AA muhabirinin yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yaklaşımı ve konferanstan beklentilere ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel sermaye ve girişim sermaye fonları başta olmak üzere uzun vadeli fonların temsilcilerinin konferansa katılacağını dile getiren Öney, bu tür uzun vadeli fonların şirketlere yatırım yaptıkları zaman en az 5-7 yıl bu yatırımda kaldıklarını ve doğrudan yabancı yatırım kategorisinde değerlendirildiklerini anlattı.

Öney, bu fonları "sabırlı bir sermaye" şeklinde nitelendirerek, "Piyasa oynaklıklarından veya günlük değişimlerden etkilenen bir sermaye değil, bu yüzden Türkiye için çok kıymetli bir sermaye çünkü şirketlere sadece finansman sağlamıyor. Bu fonlar bilgi birikimleriyle şirketlerin stratejilerine de katkıda bulunuyor ve dünyada yeni pazarlar açabiliyor. Dolayısıyla biz bu fonları Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Son 5-6 yıldır bu konuda bazı zorluklar yaşandığını anımsatan Öney, Türkiye'nin uygulamakta olduğu rasyonel ekonomi politikalarına bağlı olarak bu fonların da Türkiye'ye yeniden yatırım konusunda hareketlendiğini ve Türkiye'yi gözlemlemeye başladıklarını belirtti.

BAZI FONLAR GEÇEN YILIN SON AYLARINDA YATIRIMA BAŞLADI

Öney, uzun zamandır Türkiye'ye yatırım yapmayan fonların bir kısmının geçen yılın son aylarında yatırım yapmaya başladığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu fon yatırımcıları için kur ve enflasyon düşüşü gibi konuların önemli olduğunu dile getiren Öney, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzun vadeli fon yatırımcıları, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli politikalarında rasyonellik gözlemledikleri, ekonomi yönetimine ve piyasaya güvendikleri noktada (ülkeyi) izlemeye alıyor. Bu yatırımlar bugünden yarına olmaz ancak geldikleri zaman da 10 yıllık, hatta daha fazla süreli geliyor. Şahsen, Türkiye'nin bu uzun vadeli sermayeyi çekme anlamında yeni bir 10 yıllık döngüye girdiğine inanıyorum ve bu alanda yatırımların peyderpey gelmeye başlayacağını gözlemliyorum. Yılın ikinci yarısından itibaren yeni yatırımların, fonların Türkiye'ye geldiğini görebiliriz. Burada rasyonel politikalardan sapmamak çok önemli.”

"TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ ÇALKANTILI DÖNEMLERDE DE İŞ YAPMADA DENEYİMLİ"

Öney, öngörülebilirliğin birçok makro göstergeye bağlı olduğuna işaret ederek, dünyadaki politikaların ABD'deki yeni yönetimle ciddi ölçüde değiştiğini anlattı.

Yatırımcıların bu gelişmeleri anlamaya çalıştığını ve "bekle-gör" durumunda olduklarını aktaran Öney, "Dünya öngörülemez hale geldi ve önümüzdeki uzun bir dönem çok stabil de olmayacak. Diğer yandan Türk iş dünyamız bu tür çalkantılı dönemleri bir şekilde atlatarak şirketlerini büyüttü ve çok iyi noktalara getirdi. Dolayısıyla, bizim mesajımız 'Gelin bu şirketlere yatırım yapın, çalkantılı dönemlerde iş yapmayı bilen ve deneyimli iş insanlarımıza güvenin' şeklinde." yorumunu yaptı.

Öney, söz konusu sermayenin Türkiye'de ağırlıklı olarak ihracat yapan sanayi, teknoloji alanındaki, yeşil dönüşüme katkı sağlayan, sağlık gibi tüketici talebi yoğun sektörlerdeki ve üreten şirketlere geldiğini sözlerine ekledi.

Globalturk Capital'in 27 Şubat'ta düzenleneceği konferansa, Türkiye’den özel şirket temsilcilerinin yanı sıra, birçok uluslararası kurumun yetkilisi de katılacak.

Kaynak: AA