Kocaeli'nin Taşımacılık Devi İflastan Kurtuldu

Mahkeme, 2024/321 esas sayılı konkordato dosyasına ilişkin kararını 21 Şubat 2025 tarihinde açıkladı. Karara göre, Metsan Taşımacılık ve Mehmet Bozkurt'un başvurusu feragat nedeniyle reddedildi.

KOMİSERLERİN GÖREVLERİ SONA ERDİ

Ayrıca, mahkeme tarafından daha önce alınan geçici mühlet kararı ile ilgili tüm tedbirler ve komiser heyetinin görevleri de sonlandırıldı.

Metsan Taşımacılık, Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı bir şirket olup, söz konusu karar sonrası konkordato süreci de sonlanmış oldu.