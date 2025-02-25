30 Yıllık Temizlik Firması Batıyor! Türkiye'nin Kamu Kurumlarına Hizmet Veriyordu

Türkiye'nin kamu kurumlarına ve kuruluşlarına uzun yıllar hizmet veren Nemkar Temizlik Ürünleri, mali zorluklar nedeniyle iflas için başvuruda bulundu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın konkordato talebi doğrultusunda geçici mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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30 Yıllık Temizlik Firması Batıyor! Türkiye'nin Kamu Kurumlarına Hizmet Veriyordu

Mahkemeden alınan karar doğrultusunda, Nemkar Temizlik Ürünleri ile ilgili olarak 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle geçici mühletin uzatılmasına karar verildi. Bu süre zarfında, mahkeme tarafından atanan komiser heyetinin görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

İHTİYATİ TEDBİR UYGULANACAK

Mahkeme, aynı zamanda Nemkar Temizlik Ürünleri ve bağlı şirketlere yönelik tüm ihtiyati tedbirlerin uygulanmasına karar verdi. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a dayalı olarak yapılan takipler de dâhil olmak üzere, firmanın mallarına yönelik ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri durdurulacak.

30 Yıllık Temizlik Firması Batıyor! Türkiye'nin Kamu Kurumlarına Hizmet Veriyordu - Resim : 1

MÜLKİYET DEVRİ ENGELLENECEK

Nemkar Temizlik Ürünleri'nin gayrimenkulleri ve diğer mülkleri üzerinde 3. şahıslara devri ve temlikinin engellenmesine yönelik tedbirler de alındı. Mahkeme, şirketin mal varlıkları üzerine ayni ve şahsi hak tesis edilmesinin de önüne geçilmesini kararlaştırdı.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Geçici mühletin uzatılması göz önünde bulundurularak, davanın duruşması 25 Mart 2025 tarihine ertelendi. Mahkeme, konkordato mühlet kararının ilgili mercilere bildirilmesi için gerekli işlemleri başlattı.

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