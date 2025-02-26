Samsunspor’dan TFF’ye Flaş Başvuru

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından tansiyonun yükseldiği yeşil sahada Samsunspor’dan da dikkat çeken bir hamle geldi. TFF başvuran Samsunspor, kritik karşılaşmalarını yabancı hakemin yönetmesini talep etti.

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Samsunspor’dan TFF’ye Flaş Başvuru

Spor camiasındaki hareketlilik sürerken, Samsunspor Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuru yaptı. Kırmızı- beyazlı takım, TFF’den kritik maçlarını yabancı hakemin yönetmesini talep etti.

Samsunspor’dan TFF’ye Flaş Başvuru - Resim : 1

'YABANCI HAKEM YÖNETSİN'

Süper Lig'in kritik haftalarına girildiği vurgusun yapan Samsunspor’un yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Samsunspor’dan TFF’ye Flaş Başvuru - Resim : 2

Öte yandan yapılan açıklamada 24 Şubat’ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic’in adil ve tutarlı yönetimine dikkat çekildi.

Samsunspor’dan TFF’ye Flaş Başvuru - Resim : 3

Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürdüklerini belirten Samsunspor, müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını istediklerini duyurdu.

Kaynak: AA-İHA

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