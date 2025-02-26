Samsunspor’dan TFF’ye Flaş Başvuru

Spor camiasındaki hareketlilik sürerken, Samsunspor Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuru yaptı. Kırmızı- beyazlı takım, TFF’den kritik maçlarını yabancı hakemin yönetmesini talep etti.

'YABANCI HAKEM YÖNETSİN'

Süper Lig'in kritik haftalarına girildiği vurgusun yapan Samsunspor’un yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Öte yandan yapılan açıklamada 24 Şubat’ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic’in adil ve tutarlı yönetimine dikkat çekildi.

Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürdüklerini belirten Samsunspor, müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını istediklerini duyurdu.

Kaynak: AA-İHA