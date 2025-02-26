Galatasaray'dan Bir 'Vincic' Açıklaması Daha
Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi geride kalırken, karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic çokça tartışıldı. Kamuoyunun büyük bölümü Vincic'in maçı iyi idare ettiğini düşünürken, Galatasaray cephesinden bir açıklama daha geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu Vincic'in yönetiminin Türk hakemlerden farklı olmadığını söyledi.
Süper Lig’in 25’inci haftasında lider Galatasaray’ın Fenerbahçeyi konuk ettiği ve golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın yankıları sürerken, sarı-kırmızılı ekibin cephesinden, karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
Galatasaray’ın imzaladığı sponsorluk anlaşmasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Vincic’in genelde sarı-kırmızılı ekibin aleyhine kararlar verdiğini öne sürdü.
Yelkencioğlu açıklamasında, “Topun oyunda kalma süresine bakarsak, Türk hakemleriyle aynı. Genelde bizim aleyhimize kararlar, kartlar... Herkesin bakış açısına bağlı. İyi hakem istediğimizi söylemiştik, sadece bu hakemi istememiştik ama özellikle bu hakem verildi” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi