Galatasaray'dan Bir 'Vincic' Açıklaması Daha

Süper Lig’in 25’inci haftasında lider Galatasaray’ın Fenerbahçeyi konuk ettiği ve golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın yankıları sürerken, sarı-kırmızılı ekibin cephesinden, karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Galatasaray’ın imzaladığı sponsorluk anlaşmasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Vincic’in genelde sarı-kırmızılı ekibin aleyhine kararlar verdiğini öne sürdü.

Yelkencioğlu açıklamasında, “Topun oyunda kalma süresine bakarsak, Türk hakemleriyle aynı. Genelde bizim aleyhimize kararlar, kartlar... Herkesin bakış açısına bağlı. İyi hakem istediğimizi söylemiştik, sadece bu hakemi istememiştik ama özellikle bu hakem verildi” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi