Fenerbahçe ile Adı Anılıyordu: Zehra Güneş İmzayı Attı

Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olan Zehra Güneş imzayı attı. Milli orta oyuncu mevcut kulübü VakıfBank ile sözleşmesini uzattı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
Fenerbahçe ile Adı Anılıyordu: Zehra Güneş İmzayı Attı

Gelecek sezon için adı Fenerbahçe ile de anılan milli orta oyuncu Zehra Güneş imzayı attı.

Fenerbahçe ile Adı Anılıyordu: Zehra Güneş İmzayı Attı - Resim : 1

VakıfBank Spor Kulübü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Zehra Güneş ile sözleşme yenilediklerini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir. Birlikte nice başarılara kaptan” denildi.

Güneş ile bir süredir süren sözleşme görüşmelerinde net bir adım atılmamış ve yıldız oyuncunun ismi Fenerbahçe Medicana ile güçlü bir şekilde dillendiriliyordu.

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak UçuklattıEbrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak UçuklattıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Zehra Güneş Fenerbahçe VakıfBank
Son Güncelleme:
Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor
Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat
Derbi Sevkleri Açıklandı: Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya Sevk Edildi Derbi Sevkleri Açıklandı
Süper Lig'de Derbinin Ardından Şampiyonluk Oranları Güncellendi Şampiyonluk Oranları Güncellendi
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması İmamoğlu'nun Diplomasının İptali İstendi mi?
Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi! Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi!
Üniversitenin Rektöründen Flaş 'İmamoğlu' Açıklaması: 'Sahte Diploma' Tartışmasına Son Noktayı Koydu Üniversitenin Rektöründen Flaş 'İmamoğlu' Açıklaması: 'Sahte Diploma' Tartışmasına Son Noktayı Koydu