Fenerbahçe ile Adı Anılıyordu: Zehra Güneş İmzayı Attı
Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olan Zehra Güneş imzayı attı. Milli orta oyuncu mevcut kulübü VakıfBank ile sözleşmesini uzattı.
Gelecek sezon için adı Fenerbahçe ile de anılan milli orta oyuncu Zehra Güneş imzayı attı.
VakıfBank Spor Kulübü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Zehra Güneş ile sözleşme yenilediklerini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir. Birlikte nice başarılara kaptan” denildi.
2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir.— VakıfBank Spor Kulübü (@VakifBankSK) February 26, 2025
Birlikte nice başarılara kaptan!💛🖤 pic.twitter.com/QkV8BuSbmX
Güneş ile bir süredir süren sözleşme görüşmelerinde net bir adım atılmamış ve yıldız oyuncunun ismi Fenerbahçe Medicana ile güçlü bir şekilde dillendiriliyordu.
Kaynak: Haber Merkezi