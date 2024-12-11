Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak Uçuklattı
Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesine Türkiye'den iki isim girdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen iki ismi Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un servetleri dudak uçuklattı.
Son yıllarda hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde yaşanan başarılar ile milyonları voleybola alıştıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, her geçen yıl daha da yükseliyor. Bu yükseliş de beraberinde reklam anlaşmalarını getiriyor.
Aynı zamanda da dünyada kadın voleybolunun erkeklere göre daha popüler olması nedeniyle kadın oyuncular, erkeklerden çok daha yüksek maaşlar alıyor. Rich Verse, ise dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede 2 Türk başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de yer aldı.
SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI!
Listeye giren Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in servetleri dudak uçuklattı. Ebrar Karakurt listeye 4,2 milyon dolarla 13. sırada girerken Zehra Güneş de 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.
Listenin tamamı şöyle:
1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar
2) JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar
3) GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar
4) THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar
5) PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar
6) YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar
7) FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar
8) KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar
9) BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar
10) SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar
11) SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar
12) NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar
13) EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar
14) ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar
15) JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar