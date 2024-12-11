Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak Uçuklattı

Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesine Türkiye'den iki isim girdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen iki ismi Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un servetleri dudak uçuklattı.

Ebrar Karakurt Zehra Güneş Voleybol
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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak Uçuklattı - Resim: 1

Son yıllarda hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde yaşanan başarılar ile milyonları voleybola alıştıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, her geçen yıl daha da yükseliyor. Bu yükseliş de beraberinde reklam anlaşmalarını getiriyor.

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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak Uçuklattı - Resim: 2

Aynı zamanda da dünyada kadın voleybolunun erkeklere göre daha popüler olması nedeniyle kadın oyuncular, erkeklerden çok daha yüksek maaşlar alıyor. Rich Verse, ise dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede 2 Türk başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de yer aldı.

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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak Uçuklattı - Resim: 3

SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI!

Listeye giren Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in servetleri dudak uçuklattı. Ebrar Karakurt listeye 4,2 milyon dolarla 13. sırada girerken Zehra Güneş de 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.

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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak Uçuklattı - Resim: 4

Listenin tamamı şöyle:

1) SHEILLA CASTRO (Brezilya) 12 milyon dolar

2) JAQUELINE CARVALHO (Brezilya) 9,1 milyon dolar

3) GABRIELA GUIMARAES (Brezilya) 8,8 milyon dolar

4) THAISA DAHER (Brezilya) 7,7 milyon dolar

5) PAOLA EGONU (İtalya) 7,3 milyon dolar

6) YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna) 7 milyon dolar

7) FABI CLAUDINO (Brezilya) 6,9 milyon dolar

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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak Uçuklattı - Resim: 5

8) KIM YEON KOUNG (Güney Kore) 6,7 milyon dolar

9) BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti) 6 milyon dolar

10) SAMANTHA BRICIO (Meksika) 4,7 milyon dolar

11) SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan) 4,7 milyon dolar

12) NATALIYA GONCHAROVA (Rusya) 4,4 milyon dolar

13) EBRAR KARAKURT 4,2 milyon dolar

14) ZEHRA GÜNEŞ 4 milyon dolar

15) JORDAN LARSON (Amerika) 3,7 milyon dolar

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