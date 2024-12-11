Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 'En Zengin Kadın Voleybolcular' Listesine Girdi! Servetleri Dudak Uçuklattı

Aynı zamanda da dünyada kadın voleybolunun erkeklere göre daha popüler olması nedeniyle kadın oyuncular, erkeklerden çok daha yüksek maaşlar alıyor. Rich Verse, ise dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede 2 Türk başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de yer aldı.