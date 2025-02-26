Süper Lig'de Derbinin Ardından Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürerken, pazartesi günü oynanan derbinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe derbide puanları paylaşırken, sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerle olan puan farkını korudu.

Güncellenen şampiyonluk oranlarında matematiksel olarak şansı kalmayan Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK’ya herhangi bir oran verilmedi.

Kayserispor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Sivasspor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa’ya ise 3000 oran verildi.

Başakşehir, Göztepe, Eyüpspor’a 1000 oran verilirken, Beşiktaş’ın oranı 700 oldu. Samsunspor’un oranı ise 300 oldu.

Ligin ikincisi Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranına 3.25 verilirken, Galatasaray’ın oranı ise 1.12 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi