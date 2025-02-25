Derbi Sonrası Sular Durulmuyor, Yeşil Sahayı Toz Duman Eden Kriz

Türkiye’yi ayağa kaldıran Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklama ile ‘ırkçılık’ yaptığı iddia edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Galatasaray’dan yeni bir adım daha geldi. Galatasaray kaynaklarından aktarılan göre, dilekçeye Mourinho’nun Galatasaray stadı için kullandığı “jungle” ifadelerini de eklenecek. Yeşil sahayı karıştıran krizde Mourinho’nun da Galatasaray hakkında suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.

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Derbi Sonrası Sular Durulmuyor, Yeşil Sahayı Toz Duman Eden Kriz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sıfır golle sona ererken, maç sonrasında ezeli iki rakip arasında ipler gerildi. Herkesi ekrana kilitleyen dev derbi sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yaptığı açıklama yeşil sahaya damga vurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Galatasaray, Mourinho'nun "maymun" ifadesine ek olarak Galatasaray stadı için birkaç kez kullandığı "jungle" (orman) ifadesi için de suç duyurusunda bulanacak.

Derbi Sonrası Sular Durulmuyor, Yeşil Sahayı Toz Duman Eden Kriz - Resim : 1

IRKÇILIK MI YAPTI?

Herkesin heyecanla beklediği derbi, gollerle değil Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun açıklamasıyla konuşuldu.

Mourinho, pozisyonları yorumlarken “Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu” ifadesini kullanması ‘Irkçılık’ söylemi olarak adlandırılarak Galatasaray’ı kızdırdı.

Derbi Sonrası Sular Durulmuyor, Yeşil Sahayı Toz Duman Eden Kriz - Resim : 2

FENERBAHÇE 'İFTİRA' DEDİ

Galatasaray, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyururken, Fenerbahçe’den de bir açıklama geldi. Sarı- lacivertli kulüp, Mourinho’nun açıklamasının ‘Irkçılık’ ifade etmediğini savunarak yapılanları ‘İftira’ olarak değerlendirdi.

HUKUKİ ARAYIŞA VURGU

Fenerbahçe’nin açıklamasında “Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denildi.

Derbi Sonrası Sular Durulmuyor, Yeşil Sahayı Toz Duman Eden Kriz - Resim : 3

MOURINHO’DAN GALATASARAY’A SUÇ DUYURUSU

Spor camiasının yorum yapmak için beklediği derbiden daha çok Mourinho’nun açıklamasının gündem olması, ortalığı karıştırdı. Galatasaray’ın suç duyurusu hamlesinin ardından olayların merkezindeki Jose Mourinho’nun da Galatasaray'a karşı dava açmaya karar verdiği öğrenildi.

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Kaynak: BBC Türkçe

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