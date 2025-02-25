Hattat Hasan Çelebi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dünyanın birçok camisinde iz bırakan ve 'Hattatların Reisi' unvanını taşıyan hattat ustası Hasan Çelebi, dün 88 yaşında hayatını kaybetti. Çelebi'nin cenaze namazı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından kıldırıldı.

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Halil Necipoğlu ve siyaset ile sanat dünyasından pek çok isim de cenazeye katılarak Çelebi için dualar etti.

Cenaze namazı sonrasında yapılan dualar eşliğinde camiden uğurlanan Çelebi, Karacahmet Mezarlığı Hattatlar Sofrası’na defnedildi.

HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

Hat sanatının önde gelen ustalarından biri olan Hasan Çelebi, 1937 yılında Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde dünyaya geldi. 24 yaşında hat sanatına adım atan Çelebi, bu alanda kendini geliştirmek için dönemin tanınmış ustalarından eğitim aldı. Hattat Hamid Aytaç’tan sülüs-nesih, Kemal Batanay’dan Ta’lik-rik’a eğitim alıp icazet alan Çelebi, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileriyle ülke sınırlarını aşan bir başarıya imza attı. Dünyanın farklı coğrafyalarında 100’e yakın icazetli öğrencisi bulunan usta, Hamid Aytaç’tan sonra en çok talim veren hattatlardan biri olarak öne çıktı. Yaklaşık 60 yıl boyunca kalemini asla elinden ayırmayan Hasan Çelebi, son büyük projelerini Büyük Çamlıca Camisi ve Malezya’daki Sri Sendayan Camisi için hayata geçirdi.

Kaynak: AA