Zenginler Altınlarını Artık Bu Şekilde Saklıyorlar! Hepsi Bankalardan Vazgeçti
Jeopolitik risklerin ve ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yöneltti. Bu süreçte özellikle fiziksel altına olan ilginin ciddi şekilde yükseldiği dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları peş peşe rekor seviyeleri görürken, varlıklarını koruma altına almak isteyen ultra zenginlerin yeni bir saklama yöntemi geliştirdiği belirtiliyor.
ALTIN DOLU 6 KATLI TESİS GÜNDEMDE
Dünyanın dört bir yanından yatırımcıların dikkatini çeken bu yeni sistemin merkezinde, Singapur’da yer alan “The Reserve” adlı altı katlı tesis bulunuyor. Şehrin merkezine yakın konumda yer alan bu yapı, dış cephesi oniks taşlarıyla kaplı ve yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış durumda. Tesiste yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde altın ve gümüş külçesinin saklandığı bildiriliyor. Ayrıca binlerce özel kiralık kasanın yer aldığı yapı, ultra zenginler için adeta bir “kasa kulesi” işlevi görüyor.
YENİ SİPARİŞLERİN YÜZDE 90’I YURT DIŞINDAN
Tesisin kurucusu Gregor Gregersen, 2024’ün ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kıymetli maden saklama siparişlerinin %88 oranında arttığını belirtti. Aynı dönemde altın ve gümüş satışlarının da %200 yükseldiğini vurgulayan Gregersen, bu artışın temel sebebinin küresel düzeyde yaşanan siyasi ve ekonomik huzursuzluklar olduğunu söyledi. Gregersen’e göre yeni siparişlerin %90’ı Singapur dışından geliyor.
"SİSTEME GÜVEN AZALDI, SOMUT VARLIKLAR ÖN PLANDA"
Son yıllarda yaşanan bankacılık krizleri ve artan ekonomik kırılganlıklar, birçok yatırımcıyı bankacılık sistemi dışında çözümler aramaya yöneltti. Uzmanlara göre, özellikle Silicon Valley Bank’in çöküşü sonrası “karşı taraf riski” endişesi yatırımcıların fiziksel altına yönelmesinde belirleyici oldu. Dünya Altın Konseyi Baş Piyasa Stratejisti John Reade, birçok yatırımcının bu nedenle altınlarını bankaların dışında tutmayı tercih ettiğini ifade etti.
SİNGAPUR NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Singapur’un siyasi ve ekonomik istikrarı, onu sadece Asya değil, küresel ölçekte de cazip bir saklama noktası haline getiriyor. Dubai merkezli danışmanlık firması Millionaire Migrant’ın kurucusu Jeremy Savory’ye göre, Singapur İsviçre’nin zayıflayan güven imajının yerini doldurmuş durumda. Savory, müşterilerinin Singapur dışında İsviçre ve Dubai gibi merkezleri de tercih ettiğini, fakat Singapur’un hem güvenli hem de kolay erişilebilir yapısıyla öne çıktığını belirtti.
DUBAİ YÜKSELİŞTE ANCAK SÜREÇ ZORLAYICI
Öte yandan Dubai de benzer şekilde öne çıkan alternatiflerden biri olarak görülüyor. Ancak yatırımcılar arasında bu merkezdeki işlem süreçlerinin daha fazla belge ve prosedür gerektirmesi nedeniyle tercih sıralamasında geri planda kaldığı yorumları yapılıyor. Özellikle Lübnan, Mısır ve Cezayir gibi ekonomik istikrarın düşük olduğu ülkelerden gelen yatırımcıların varlıklarını yurt dışında saklama isteği, Singapur’u bir geçiş ve güven merkezi haline getiriyor.