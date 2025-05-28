Zenginler Altınlarını Artık Bu Şekilde Saklıyorlar! Hepsi Bankalardan Vazgeçti

SİNGAPUR NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Singapur’un siyasi ve ekonomik istikrarı, onu sadece Asya değil, küresel ölçekte de cazip bir saklama noktası haline getiriyor. Dubai merkezli danışmanlık firması Millionaire Migrant’ın kurucusu Jeremy Savory’ye göre, Singapur İsviçre’nin zayıflayan güven imajının yerini doldurmuş durumda. Savory, müşterilerinin Singapur dışında İsviçre ve Dubai gibi merkezleri de tercih ettiğini, fakat Singapur’un hem güvenli hem de kolay erişilebilir yapısıyla öne çıktığını belirtti.