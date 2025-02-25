Denizli'de Trafik Kazası Can Aldı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 4 kişi ise yaralandı.

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Denizli'de Trafik Kazası Can Aldı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Denizli’de hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucunda araçların sürücüleri hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Çameli ilçesindeki Cumaalanı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, karayolu güzergahında seyir halinde olan Hilmi Genç, yönetimindeki hafif ticari araç, Çiğdemli Mahallesi Kavşağında karşı yönden gelen Ramazan İyem (62) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Denizli
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