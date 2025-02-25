Derbi Sonrası Canlı Yayında Gerginlik! Acun Ilıcalı ile Ersin Düzen Arasında Tansiyon Yükseldi

Süper Lig'in en heyecanla beklenen maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dün akşam golsüz beraberlikle sona erdi. Tüm Türkiye'yi ekran başına geçiren derbinin ardından yaşananlar ise dikkat çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrası basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadesi "ırkçılık" tartışmalarını ateşledi.

Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı söylemleri" nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve UEFA'ya şikayet edeceklerini açıkladı. Ardından sosyal medya hesaplarından "Irkçılığa Hayır" başlığıyla paylaşımlar yaptı.

Söz konusu tartışma TV100 kanalı canlı yayında da gündeme geldi. Spor yorumcusu Ersin Düzen, "maymun" ifadesinde ırkçı bir niyet olmasa da Mourinho'nun bunu düşünmesi gerektiğini söyledi. Bunun ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da yayına bağlanarak Mourinho'nun tartışmalı ifadesi hakkında konuştu.

ACUN ILICALI: OKAN HOCA DA MI SİYAH?

Galatasaray'ın gündem değiştirmeye çalıştığını iddia eden Ilıcalı, şöyle konuştu:

"UEFA'ya başvuracaklarmış, Türk evlatlarına nasıl söylenirmiş! Maymunu siyahi bir insana söylersen ırkçılıktır. Beyazlara söylersen nasıl ırkçılık oluyor! Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplayıp tepki göstermesi. O kulübe rengi ile ilgili bir konu değil. O kulübedekileri fiziksel olarak maymuna benzetmiyor. Zıplıyorsunuz, maymunlar ormanda zıplar ya... 'Sarı kart için zıplıyorsunuz' diyor. 'Maymun gibi zıplama' dersem, ben de mi ırkçıyım? Kötü oynadınız anladık, hakemi eleştirdiniz anladık. Ne ara ırkçılığa geldiniz ya? Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Bu lafın da ne alakası var? Okan Hoca siyah mı, hayırdır?"

ERSİN DÜZEN İLE GERGİNLİK

Acun Ilıcalı ayrıca Ersin Düzen'e de "Dünya futboluna bu kadar hakim biri olarak bu sözlerin ırkçılıkla alakalı olmadığını söylemeni beklerdim, neden öyle değil diyemedin? Niye işi yokuşa sürdün?" sözleriyle tepki gösterdi. Ersin Düzen ise Acun Ilıcalı'ya "Ben lafın ırkçı bir yerden söylenmediğini düşündüğümü zaten dile getirdim. Siz bizim misafirimizsiniz, her konuğumuz gibi tabii ki başımızın üstünde yeriniz var ama benim burada ne söyleyeceğime karışamazsınız. Hiç kimse benim ne konuşacağıma karar veremez" diye yanıt verdi.

Kaynak: Haber Merkezi