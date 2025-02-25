Galatasaray'dan Mourinho'ya Suç Duyurusu

Derbi sonrası düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadeleri sonrası Galatasaray harekete geçti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Jose Mourinho hakkında ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz." denildi.

Galatasaray'dan Mourinho'ya Suç Duyurusu

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarf etmiş olduğu sözler üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" denildi.

MOURİNHO NE DEDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin adından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: İHA

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