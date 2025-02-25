Osimhen'den 'Galatasaray' Açıklaması! Gelecek Sezon Kalacak mı?

Galatasaray'ın yıldız santraforu Victor Osimhen, dün akşamki Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasında kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu. Osimhen, gelecek sezon kalıp kalmayacağını bilmediğini ama kulübü çok sevdiğini söyledi.

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Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen Nijeryalı santrafor Victor Osimhen, bu yıl kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da fırtınalar estiriyor. Süper Lig'de 14 gol atarak takımına tek başına 16 puan kazandıran 26 yaşındaki futbolcu, taraftarın gözbebeği oldu. Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon euroluk bonservisini almaya çalıştığı oyuncu, dün akşam golsüz sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Osimhen'den 'Galatasaray' Açıklaması! Gelecek Sezon Kalacak mı? - Resim : 1

'NE OLACAĞINI BİLMİYORUM'

Derbi sonrası kendisine "Bu, Fenerbahçe'ye karşı oynadığın son derbi miydi?" sorusuna Osimhen, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Birkaç ay öncesine kadar buraya geleceğimden de kimse bahsetmiyordu. Gelecek yıl ne olacağını da bilmiyorum" diye yanıt verdi.

Osimhen'den 'Galatasaray' Açıklaması! Gelecek Sezon Kalacak mı? - Resim : 2

'BU KULÜPLE İLGİLİ HER ŞEYİ ÇOK SEVİYORUM'

Osimhen, kulüpteki geleceği belli olmasa da Galatasaray'ı çok sevdiğini vurgulayarak "Yazın ne olacağını bilmiyorum ama herkesin şunu anlamasını istiyorum, bu kulübü gerçekten çok seviyorum. Bu kulüple ilgili herkesi, başkanı, doktorları, tüm çalışanları... Burada olmak benim için büyük bir ayrıcalık ve burada olduğum için büyük keyif alıyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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