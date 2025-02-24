Okan Buruk'tan Derbi Sonrası Hakem Tepkisi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide bugün Fenerbahçe'yi ağırladı. RAMS Park'ta oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği müsabakadan kazanan çıkmadı. Maç 0-0 berabere bitti. Bu sonuçla Galatasaray, 33 resmi maç sonra gol atamadı. Zorlu mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Üretme konusunda beklentinin altında kaldıklarını söyleyen Okan Buruk açıklamasında; "Mücadele gücü iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini biliyorduk. Duran top dışında rakibe net pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdi, üretme konusunda beklentimizin çok altında kaldık." dedi.

HAKEME TEPKİ

Konuşmasının devamında Okan Buruk, "Maçın stresi çok fazla tabii ki. Bugün bakın, Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş hakemin ne kadar kötü maç yönettiğine bakın. Çok kötü fauller verdi, çok kötü oyunu durdurdu. Dördüncü hakemi hiç dinlemedi. Dördüncü hakem el diyor, onu dinlemiyor. Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdi, maç sonu gidip ona da söyledim. Eli ayağı titredi maçta, ben inanamadım." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi