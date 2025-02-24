Jose Mourinho'dan Flaş Çıkış!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray deplasmanında aldıkları beraberlik sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon." dedi.

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Jose Mourinho'dan Flaş Çıkış!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 biten Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri:

'HAKEM YETERLİ DÜRÜSTLÜĞE SAHİPTİ!'

"Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti."

"(Galatasaray'ın) Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar."

'HAKEM BU ORMANDA ÇOK İYİYDİ'

"Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu. Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz.""

GALATASARAY'A ÖVGÜ

"Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi."

'KAÇ ŞUT, KAÇ KORNERLERİ VAR'

"Kaleyi bulan kaç şutları ve kaç kornerleri var? Belki 1 şutları var, sanırım hiç kornerleri yok!"

"Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter."

'SİRK DEVAM EDERSE...'

"Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon."

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Kaynak: Haber Merkezi

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