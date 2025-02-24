Dev Derbide Gol Sesi Çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında ezeli rakipler karşılaştı. Saat 20.00’de başlayan müsabakada Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'yi konuk etti.

Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstlenirken derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

Derbinin tartışmalı yabancı hakemi Vincic sahaya ayak bastı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dev karşılaşma öncesi Rams Park'ta güvenlik üst düzeyde. 20 bine yakın emniyet mensubu stat ve çevresinde görev alıyor.

STADA GİRİŞ YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Sarı-kırmızılı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi.

Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Fenerbahçe, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.

Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi, taraftarı selamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR | GALATASARAY 0-0 FENERBAHÇE

92' SARI KART | Yunus Akgün ve Fred, topsuz alanda yaşadıkları tartışma sonrası sarı kart gördü.

91' SARI KART | Fenerbahçe kontra atağında Davinson Sanchez'e sarı kart çıktı.

89' Galatasaray'da Osimhen ve Sallai yerine Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu oyunda.

88' Sallai'nin Mert Müldür'e yaptığı faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

85' SARI KART | Barış Alper'in Fred'e müdahalesi faul. Barış Alper sarı kart gördü.

83' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Edin Dzeko yerine Talisca ve Mert Müldür oyunda.

82' Fenerbahçe kontra atağında Oğuz Aydın'ın yaptığı ortayı Frankowski yatarak karşıladı ve topu Muslera'ya bıraktı.

80' Barış Alper'in pasında Sallai bomboş kaldı. Yerden ortasında savunmaya çarpan top Lemina'ya çarparak dışarıya çıktı.

78' Galatasaray'da Eren Elmalı yerine Mertens oyunda.

76' Przemyslaw Frankowski'nin ceza sahasında yaptığı yerden ortayı İrfan Can ayağıyla karşıladı! Ardından Kostic, iki oyuncunun arasından sıyrılarak topu uzaklaştırdı.

69' Galatasaray'da Gabriel Sara yerine Yunus Akgün oyunda.

48' SARI KART | Çağlar Söyüncü 48. dakikada sarı kart gördü

İlk yarıya 1 dakika süre verildi

40' Sol kanatta topla buluşan Kostic’in ceza sahasına gönderdiği ortada En-Nesyri’nin penaltı noktasının ilerisinden yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

38' SARI KART | Victor Osimhen sarı kart gördü.

25' Przemyslaw Frankowski'nin sağ kanattan yaptığı ortayı İrfan Can eliyle kontrol etti.

24' Kostic'in sol kanattan yaptığı ortayı Abdülkerim kafayla karşıladı.

23' Fred'in uzun topunda hareketlenen Dzeko'nun topuna Abdülkerim dokundu ve top Muslera'da kaldı.

18' Eren Elmalı'nın son çizgiden ortasında İrfan Can çıkarak topu aldı.

15' Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Galatasaray taraftarı

14' GOL İPTAL | Kostic'in sol kanattan yaptığı ortayı Muslera çıkarak tokatladı. Seken topta şutu vuran Oğuz'un topu ağlara gitti fakat Vincic, Muslera'ya faul yapıldığına hükmetti ve golü geçersiz saydı!

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.

Fenerbahçe taraftarı

Kaynak: Haber Merkezi