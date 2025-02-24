Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Oynanacağı RAMS Park'ta Dikkat Çeken Not! Görenler Şoke Oldu

Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşması olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, bu akşam 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Ligin lideri Galatasaray'ın ev sahipliğindeki zorlu mücadelede sarı-kırmızılılar yerlerini güçlendirmeye çalışırken, altı puan gerideki rakibi sarı-lacivertli ekip de maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmeye çalışacak.

Haftalardır gündemden düşmeyen tartışmalara konu alan "yabancı hakem" kararının uygulanacağı mücadelede binlerce taraftar öğle saatleri itibarıyla RAMS Park'a giderken, orada Galatasaray yönetiminden taraftarına bırakılan bir not olduğu görüldü.

Sarı-kırmızılı kulüp, stadyumda, üzerinde bilgilendirme notlarının olduğu bazı kağıtları taraftarlarının koltuklarına bırakarak, "provokasyonlara gelmeme" çağrısı yapıp taraftarlarından yalnızca maçı izlemeye odaklanmalarını istedi.

'SADECE SAHAYA ODAKLANIN'

Galatasaray Kulübü'nün taraftarına seslendiği notta şu ifadeler yer aldı:

"GALATASARAY TARAFTARLARIMIZIN DİKKATİNE!

Değerli Galatasaraylılar;

Bugün sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyoruz! Galatasarayımızın şampiyonluk yolundaki en önemli virajında sahada oynayacak oyuncularımız kadar tribündeki bizlerin de konsantrasyonu, isteği, arzusu ve sağduyusu çok önemli. Bugün başarı elde edebilmek için her türlü provokasyonu yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple karşı karşıyayız.

Maç öncesi, maç sırası ve maç sonrası her fırsatta sahada takımımızı, tribünde bizleri tahrik edip hata yaptırmaya çalışacaklar! Özellikle rakibin sahaya çıktığı ilk andan itibaren bizleri provoke etmesine asla izin vermemeliyiz! Çünkü bundan beslenmek isteyecekler! Elinizdeki bu bildiriyi okuduğunuz şu saniyeden itibaren; Sadece takımımıza, sadece sahaya odaklanın!

'YABANCI MADDE ATMAYIN'

-Kuzey tribününde başlatılan tezahüratlara uyum sağlayın, son düdüğe dek bir saniye bile susmayın!

-Rakibin tribünleri tahrik etme çabalarına takılıp maç konsantrasyonunu yitirmeyin!

-Rakibin tahriklerine kapılıp sahaya yabancı madde atmayın, kendinizle beraber etrafınızı da kontrol edin ve otokontrolü sağlayın!

-Tribünde yaşanabilecek sızmalar ile tribün içi karışıklık çıkarmaya çalışanlara kesinlikle müsaade etmeyin!

-BUGÜN CAMİAMIZA YAPILAN SALDIRILARI DURDURMA, KURULAN TEZGAHLARI YIKMA GÜNÜDÜR! 90 DAKİKA TAKIMLA HÜCUM! TAKIMLA SAVUNMA!

Kaynak: Haber Merkezi