Kayserispor Yeni Teknik Direktörüyle Kendine Geldi

Bellona Kayserispor, yeni teknik direktörü ile 4 maçta 8 puan toplayarak ligde kalma yolunda umut tazeledi.

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Kayserispor Yeni Teknik Direktörüyle Kendine Geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic'le çıktığı 4 maçta 8 puan toplayarak ligde kalma yolunda önemli adımlar attı.

Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Jakiroviv, yönetiminde Kayserispor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken sonraki hafta ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yendi.

Jakirovic ile ligdeki üçüncü sınavında deplasmanda sezonun başarılı ekiplerinden ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, dün evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu dört maçta 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 3 gole engel olamadı.

Kaynak: AA

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