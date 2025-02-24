Gabriel Sara'dan Derbi için İlginç Benzetme

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, ezeli rakiplerin karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi öncesi ülkesinin basınına konuşan Gabriel Sara, derbinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü belirtti.

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Gabriel Sara'dan Derbi için İlginç Benzetme

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabriel Sara, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Brezilya'nın ve Latin Amerika'nın en büyük televizyon ağı Globo'ya konuştu.

Gabriel Sara'dan Derbi için İlginç Benzetme - Resim : 1
'BREZİLYALILAR İÇİN BİLE ŞAŞIRTICI'

Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini "gerçeküstü" sözcüğüyle niteleyen Gabriel Sara, "Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışmış olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum" dedi. Derbinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü dile getiren Sara, "Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynanan bu derbi ülkede adeta Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Gabriel Sara'dan Derbi için İlginç Benzetme - Resim : 2Derbide sorumluluklarının bilincinde olacaklarını aktaran Brezilyalı futbolcu, "Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Oynanacağı RAMS Park'ta Dikkat Çeken Not! Görenler Şoke OlduGalatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Oynanacağı RAMS Park'ta Dikkat Çeken Not! Görenler Şoke OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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