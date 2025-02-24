Alanyaspor MKE Ankaragücü'ne Hazırlanıyor

Alanyaspor, kupada MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Alanyaspor MKE Ankaragücü'ne Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. Hafta maçında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimimdeki antrenmanda futbolcular salonda yenileme çalışması ile başladı. Antrenman sahada koşu çalışması ile sona erdi.
Corendon Alanyaspor, çarşamba günü saat 20.30'da Eryaman Stadyumunda MKE Ankaragücü ile kupa maçında kozlarını paylaşacak.

Kaynak: İHA

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