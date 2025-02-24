Derbi Öncesi Dursun Özbek'ten Dikkat Çeken Uyarı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'ten taraftarlarına kritik uyarı geldi. "Kaos ve kargaşa ortamının oluşturacağı tehlikeyi görüyoruz" diyen Özbek, "Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır" çağrısında bulundu.

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Derbi Öncesi Dursun Özbek'ten Dikkat Çeken Uyarı

Galatasaray bugün RAMS Park'ta saat 20.00'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden Dursun Özbek imzasıyla yayımlanan açıklamada sarı-kırmızılı taraftarlara 'provokasyonlara karşılık vermeme' çağrısı yapıldı.

'TEHLİKEYİ GÖRÜYORUZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Galatasaraylılar bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.

Ancak; Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının oluşturacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.

'PROVOKASYONA KARŞILIK VERMEYİN'

Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.

Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!"

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Fenerbahçe'den Derbi Öncesi Kritik UyarıFenerbahçe'den Derbi Öncesi Kritik UyarıSpor

Kaynak: İHA

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Fenerbahçe'den Derbi Öncesi Kritik Uyarı Derbi Öncesi Kritik Uyarı
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