Fenerbahçe Taraftarları, Galatasaray Tribünlerine Meşale Attı
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Deplasmandaki Fenerbahçeli taraftarlar, 51'inci dakikada tribünlere meşale attı. Atılan meşale alt tribünde Galatasaray taraftarlarının olduğu bölüme geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray deplasmanında kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken maçın 51'inci dakikasında tribünde istenmeyen olaylar yaşandı.
HAKEM MAÇI DURDURDU
Fenerbahçe taraftarları, meşaleleri yaktıktan sonra Galatasaray tribünlerine fırlattı. Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic bu olaylar sonrası maçı bir süre durdurdu. Olayların sona ermesinin ardından karşılaşma yeniden başladı.
Fenerbahçe tribünlerinde meşale yakıldı. Atılan meşale alt tribünde Galatasaray taraftarlarının olduğu bölüme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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