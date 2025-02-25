Trabzonspor'dan 'Slavko Vincic' İsteği

Galatasaray Fenerbahçe derbisini yönetin yabancı hakeme bir talep daha çıktı. Trabzonspor, dev derbi sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçı Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini istedi.

Trabzonspor'dan 'Slavko Vincic' İsteği

Trabzonspor, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Slavko Vincic’in, kendilerinin de aynı kulüplerle yapacağı maçlarda görev almasını istedi.

Trabzonspor'dan 'Slavko Vincic' İsteği - Resim : 1

Bordo-mavili kulüpten, "Adalet için eşitlik istiyoruz" başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic’in görev almasını talep ediyoruz.

Trabzonspor'dan 'Slavko Vincic' İsteği - Resim : 2

Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz" denildi.

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Kaynak: İHA

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