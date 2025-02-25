Maçta Süre Alamamıştı: Saint-Maximin'den Derbi Sonrası Paylaşım
Derbide forma şansı bulamayan Allan Saint-Maximin'den maç sonu paylaşımı geldi. Saint-Maximin, paylaşımında 'Mood' yazarak üzgün surat emojisi koydu.
Türkiye’de dün akşam Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin heyecanı yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncularından Allan Saint-Maximin’den dikkat çeken bir maç sonu paylaşımı geldi.
Gol sesinin çıkmadığı karşılaşmanın ardından bir paylaşım yapan Saint-Maximin, "Mood" yazarak üzgün surat emojisi koydu. Saint-Maximin karşılaşmada hiç süre almadı.
Maximin’in bu paylaşımı sarı-lacivertli takımın taraftarında da ilgi uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
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