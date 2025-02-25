Jose Mourinho'nun Derbi Sonrasındaki Açıklaması Dünyaya Damga Vurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun dün akşamki derbi sonrasında kullandığı “Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu” açıklaması spor camiasının gündemine oturdu.

GALATASARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Çarpıcı açıklama sonrasında Galatasaray, Jose Mourinho hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı- kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Jose Mourinho hakkında ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz.

DÜNYA BASININDA MOURINHO

Jose Mourinho’nun sözleri dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte dünya basınında Fenerbahçe- Galatasaray derbisine damga vuran Mourinho’nun yorumuna gelen değerlendirmeler…

İngiliz Metro Gazetesi’nde şöyle denildi: Galatasaray, Jose Mourinho'nun 'ırkçı' ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Mourinho, hakem Slavko Vincic'in iyi bir maç yönettiğini söylerken, Galatasaray cephesinin itirazları için 'Hakemin başına maymun gibi zıpladılar' dedi.

'İNSANLIK DIŞI SÖYLEMLER'

Goal.com’da şöyle denildi: Galatasaray'ın, Fenerbahçe maçından sonra ırkçı yorumları ve 'insanlık dışı söylemleri' nedeniyle Jose Mourinho'ya karşı cezai işlem başlatmasıyla Türkiye'de kaos yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya derbi sonrası yaptığı "insanlık dışı söylemler" ve ırkçı ifadeler nedeniyle dava açmayı planlıyor.

ÇİZGİYİ AŞTI

The Sun Gazetesi’nde şöyle denildi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi sonrası ırkçı ifadelerle suçlanıyor. Galatasaray, 62 yaşındaki Portekizli teknik direktörün, İstanbul'a transferinden bu yana "Türk halkına karşı düzenli olarak aşağılayıcı ifadeler kullandığını" iddia ederek karşılık verdi. Kulüp, Portekizli teknik direktörün "çizgiyi aştığını" ifade ederek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

FIFA VE UEFA'YA ŞİKAYET EDECEK

ESPN’de şöyle denildi: Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar' nedeniyle FIFA ve UEFA'ya şikayet edecek. Süper Lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" yaptığı gerekçesiyle "cezai işlem başlatacaklarını" ve Mourinho'yu FIFA ve UEFA'ya bildireceklerini duyurdu.

NE DEMİŞTİ?

Mourinho, maç sonrasında şu açıklamayı yapmıştı: Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella'nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil.

Kaynak: Haber Merkezi