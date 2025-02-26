Derbi mi, 500 Milyon Euroluk Uyku İlacı mı?

Günlerdir milyonlarca futbolsever bugünü bekliyordu. Kağıt üzerinde baksanız kadrolar ‘o biçim.’ Gören sahada tam bir futbol şöleni yaşanıyor zanneder. Ancak sahadaki gerçekler pek de öyle değil. Yüz milyonlarca euro harcanan kadrolar sanırsınız öylesine ter atıyor. Maç öncesinde 500 milyon euroyu aşan kadro değerlerinden bahsediliyordu.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Fenerbahçe’nin bu maçta kazanmaktan başka çaresi yoktu. Ancak kaybetmek de kötü olacaktı. Mourinho, belki de aklındaki ‘kaybedersem her şey biter’ düşüncesiyle cesur adımlar atamadı. Fenerbahçe maçın genelinde topu Galatasaray’a bıraksa da daha iyi oynayan, daha çok arayan taraftı yine de…

Galatasaray tarafında ise teknik direktör Okan Buruk apaçık beraberliğe oynadığını yaptığı tercihlerle belli etti. Zaten neden daha fazlasını istesindi ki? Ligin ilk devresinde Fenerbahçe’ye karşı ele geçirilen ikili averaj avantajı beraberlikte de korunabiliyordu. Üstelik puan farkı da 6’da kalacaktı. Buruk’un planı tuttu, öyle de oldu.

Sarı-kırmızılı ekip adına sahanın en iyileri Lemina ve Davinson Sanchez’di. Fenerbahçe’de ise Skriniar, Yusuf, Fred gibi isimler öne çıktı.

Karşılaşma adına sahada konuşulacak pek bir şey yoktu. Yabancı hakem konusundaki tartışmalar şöyle dursun, bana kalırsa hakem oldukça başarılı bir performans sergiledi. Maçın bitiminde de kamuoyunda genel görüş Okan Buruk dışında, hakemin kararlarının oldukça yerinde olduğu yönündeydi.

Velhasıl Galatasaray mesafeyi korudu. Fenerbahçe ise puan farkını kapatamasa da en azından yenilmeyerek umudunu korudu. Bu maç geride yalnızca 500 milyon euroluk bir uyku ilacı gibi kaldı.

Etiketler
Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk
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