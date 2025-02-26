BAYKAR ile İtalyan Leonardo'dan Dev Anlaşma! Yüksek Teknolojili İnsansız Hava Aracı Geliştirecekler

Türk drone üreticisi Baykar ile İtalyan savunma şirketi Leonardo kritik bir imza atmaya hazırlanıyor. FT’nin haberine göre iki dev arasında imzalanacak mutabakat zaptı ile yüksek teknolojili insansız hava araçlarının geliştirilmesi öngörülüyor. Anlaşmanın Avrupa'nın drone üretim kapasitesini artırabileceği ifade ediliyor.

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BAYKAR ile İtalyan Leonardo'dan Dev Anlaşma! Yüksek Teknolojili İnsansız Hava Aracı Geliştirecekler

İtalyan savunma grubu Leonardo, Türk drone üreticisi Baykar ile bir üretim ortaklığı konusunda anlaşmaya yakın.

Financial Times'ın görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere dayandındığı haberine göre, iki şirketin önümüzdeki hafta içinde Avrupa'nın drone üretim kapasitesini önemli ölçüde artırabilecek bir ortak girişimin şartlarını şekillendiren bir mutabakat zaptı imzalayacağını söyledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İNSANSIZ HAVA ARACI GELİŞTİREBİLİRLER

Baykar, yapay zeka destekli drone üretiminde dünya liderlerinden biri. Leonardo, Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil bir savaş uçağının geliştirilmesinde yer alan İngiliz BAE Systems ve Japon JAIEC ile birlikte savunma şampiyonları üçlüsünün bir parçası.

İtalyan-Türk ortaklığının detayları henüz netleşmemiş olsa da, Leonardo'nun teknolojisi ile Baykar'ın platformlarının bir araya gelmesi, altıncı nesil platformda çalışabilecek yüksek teknolojili bir insansız hava aracının geliştirilmesine yol açabilir. Buna karşılık, ortaklık sayesinde Türk aile şirketi, bir süredir hedeflediği Avrupa pazarına erişim kazanacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi

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Savunma Sanayi BAYKAR İnsansız Hava Aracı
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