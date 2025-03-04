Tisan Koyu’ndaki Otel İnşasına Çevrecilerden Protesto! 'Yaşam Hakkı Ranttan Üstündür'

Mersin Çevre Platformu üyeleri, Tisan Koyu’ndaki inşaat çalışmalarına tepki gösterdi. Koyda binden fazla yeni villa inşa eden şirketi protesto eden üyeler “Yaşam hakkı ranttan üstündür” diyerek seslendi.

Son Güncelleme:

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Tisan Koyu’ndaki villa inşaatları, Mersin Çevre Platformu üyelerini isyan ettirdi.

Tisan Koyu’ndaki yapılaşmaya dikkat çeken grup üyeleri, binden fazla yeni villa inşa eden şirketi ve alanı inşaata açan kurumları "Çevre katliamını durdurun” sloganları ile protesto etti.

'KORUNMASI GEREKEN BİR BÖLGE'

Avukat Semra Kabasakal, platform adına yaptığı açıklamada “Tisan koyu önemli doğa alanı içerisinde yer almakla birlikte bölgede yaşayan Akdeniz foklarının korunması için uluslararası Bern Sözleşmesi imzalanmıştır. Bölge, ekolojik olarak korunması gereken bir bölgedir” sözleriyle seslendi.

Tisan Koyu’ndaki Otel İnşasına Çevrecilerden Protesto! 'Yaşam Hakkı Ranttan Üstündür' - Resim : 1

'FOKLARA ZARAR VERİLDİ'

Kabasakal, bölgeye 124 odalı otel için "ÇED gerekli değildir" raporu alındığını belirterek şunları söyledi: Yapımına başlanan inşaatların moloz malzemesi kontrolsüz bir şekilde denize dökülmüştür. İnşaat firması yasa ve yönetmeliği hiçe sayarak sahada izinsiz beton santrali çalıştırmaktadır. Akdeniz foklarının yaşam alanlarını koruyan önlemler görmezden gelinerek kontrolsüz ve zamana uymadan sahada patlatmalar yaparak, Akdeniz foklarına zarar verilmiştir.

Tisan Koyu’ndaki Otel İnşasına Çevrecilerden Protesto! 'Yaşam Hakkı Ranttan Üstündür' - Resim : 2

'YETKİLİLER SUÇ ORTAĞI OLDU'

İzinsiz şekilde deniz dolgusu yapıldığını da vurgulayan Kabasakal “Bölgedeki ormanlık alanı talan edilmiştir. Mersin’de birçok kurum, inşaat şirketinin yapmış olduğu çevre katliamlarını kamuoyu ile paylaşmış ama maalesef konuyla ilgili yetkililer hiçbir önlem almayarak suç ortağı olmuştur” dedi.

Çevrenin hakkını korumak için yasal işlem başlatacaklarını belirten Kabasakal, “Yaşam hakkının korunması için Silifke ve Mersin halkını mücadele etmeye davet ediyoruz. Yaşam hakkı ranttan üstündür" dedi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Mersin Silifke
Son Güncelleme:
Feci Kaza: Araç Hurdaya Döndü, Bir Kişi Öldü Feci Kaza: Araç Hurdaya Döndü, Bir Kişi Öldü
Bu Üç Oyuncaktan Çocuklarınızı Uzak Tutun! Ticaret Bakanlığı Tek Tek Toplatıyor Bu Üç Oyuncaktan Çocuklarınızı Uzak Tutun!
Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı
Soğan Alırken Bunlara Dikkat! En Taze Ve Sağlıklı Olanı Nasıl Seçebilirsiniz? Soğan Alırken Bunlara Dikkat! En Taze Ve Sağlıklı Olanı Nasıl Seçebilirsiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı