Tisan Koyu’ndaki Otel İnşasına Çevrecilerden Protesto! 'Yaşam Hakkı Ranttan Üstündür'

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Tisan Koyu’ndaki villa inşaatları, Mersin Çevre Platformu üyelerini isyan ettirdi.

Tisan Koyu’ndaki yapılaşmaya dikkat çeken grup üyeleri, binden fazla yeni villa inşa eden şirketi ve alanı inşaata açan kurumları "Çevre katliamını durdurun” sloganları ile protesto etti.

'KORUNMASI GEREKEN BİR BÖLGE'

Avukat Semra Kabasakal, platform adına yaptığı açıklamada “Tisan koyu önemli doğa alanı içerisinde yer almakla birlikte bölgede yaşayan Akdeniz foklarının korunması için uluslararası Bern Sözleşmesi imzalanmıştır. Bölge, ekolojik olarak korunması gereken bir bölgedir” sözleriyle seslendi.

'FOKLARA ZARAR VERİLDİ'

Kabasakal, bölgeye 124 odalı otel için "ÇED gerekli değildir" raporu alındığını belirterek şunları söyledi: Yapımına başlanan inşaatların moloz malzemesi kontrolsüz bir şekilde denize dökülmüştür. İnşaat firması yasa ve yönetmeliği hiçe sayarak sahada izinsiz beton santrali çalıştırmaktadır. Akdeniz foklarının yaşam alanlarını koruyan önlemler görmezden gelinerek kontrolsüz ve zamana uymadan sahada patlatmalar yaparak, Akdeniz foklarına zarar verilmiştir.

'YETKİLİLER SUÇ ORTAĞI OLDU'

İzinsiz şekilde deniz dolgusu yapıldığını da vurgulayan Kabasakal “Bölgedeki ormanlık alanı talan edilmiştir. Mersin’de birçok kurum, inşaat şirketinin yapmış olduğu çevre katliamlarını kamuoyu ile paylaşmış ama maalesef konuyla ilgili yetkililer hiçbir önlem almayarak suç ortağı olmuştur” dedi.

Çevrenin hakkını korumak için yasal işlem başlatacaklarını belirten Kabasakal, “Yaşam hakkının korunması için Silifke ve Mersin halkını mücadele etmeye davet ediyoruz. Yaşam hakkı ranttan üstündür" dedi.

Kaynak: ANKA