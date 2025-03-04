İstanbul’un Yanı Başında Büyük Tehlike, Bugüne Kadar ki Senaryoların En Korkuncu

"Sanayinin Pilot’u Bursa, Dönüşümün de Pilot’u Olmaya Hazır" temasıyla düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Bozbey, Bursa'da 122 bin riskli bina bulunduğunu bunlardan 28 bininin 7 büyüklüğündeki bir depremde yıkılabileceğini açıkladı.

'DAHA YEŞİL BURSA MÜMKÜN'

Verdiği çarpıcı rakamlar dikkat çeken Bozbey, Bursa’nın deprem riski dışında hava kirliliği sorununa da dikkat çekti. Bozbey “Ekonomisi sağlam, sanayisi rekabetçi, teknolojide öncü bir Bursa. Bazı değerleri kaybettik ama hep birlikte yeniden kazanabiliriz. Daha güçlü ve daha yeşil Bursa mümkün. Bu elbette kolay bir hedef değil. Planlı olursak ve inanırsak, birlikte başarabiliriz. Yeşil çevre ve sanayi rakip değildir. Mevcut sanayimizi korurken. Yenilikçi, çevreyle barışık üretim modellerinin olabileceğine inanıyoruz. Sizlerin bilgi ve deneyimlerine her zamankinden fazla ihtiyacımız var” dedi.

'YENİ BİR HİKÂYENİN VAKTİ GELDİ'

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise deneyimlerle geleceği şekillendirebileceklerini belirterek şöyle konuştu: Kendimize yeni bir motto oluşturduk. Bursa’nın Türkiye’de organize sanayinin ilk kurulduğu kent olmasından hareketle, "Sanayinin Pilot’u Bursa, Dönüşümün de Pilot’u Olmaya Hazır" dedik. Ardından da 2050 Çevre Düzeni Planının bu yıl sonunda şekilleneceğinin açıklanmasıyla yeni bir söylemi benimsedik ve "Bursa’mız için yeni bir hikâyenin vakti geldi" dedik.

Kaynak: DHA