Bakanlıktan Flaş Sıla Bebek Kararı

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bugün görülen davada, anne B.Y. üç ayrı suçtan 27 yıl dokuz ay, çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl altı ay, G.K. yedi yıl hapis cezası aldı.

Sanıklardan K.A.'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında ise mahkeme beraat kararı verdi.

BAKANLIK İTİRAZ EDECEK

Alınan bilgiye göre, Bakanlık gerekçeli kararın açıklanmasının ardından verilen karar itiraz edecek.

Bakanlık davadaki tüm sanıkların üzerine atılı eylemlerden "üst sınırdan takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılması ve ayrıca sanık anne B.Y. ile sanık K.A.'nın babası K.A.'ya "kasten öldürme suçu"na iştirakten ceza verilmesini talep edecek.

Kaynak: ANKA