Fethiye'de Kuvvetli Rüzgar Tekneyi Batırdı

Muğla Fethiye'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir tekne battı. Ekipler, halatı kopan bazı teknelerin diğer teknelere zarar vermemesi için çalışma başlattı.

Fethiye'de Kuvvetli Rüzgar Tekneyi Batırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç gündür etkili olan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, Karagözler Mahallesi’nde kıyıya bağlı bulunan tekne battı.

Halatı kopan bazı teknelerin diğer teknelere zarar vermemesi için bölgede, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince çalışma yapıldı.

Fethiye Belediyesi ekipleri ise devrilen ağaç ve kırılan ağaç dallarıyla ilgili çalışma yaptı. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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