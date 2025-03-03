TÜİK Vahim Tabloyu Açıkladı: Bir Yılda 9 Bin 354 Kız Çocuğuna 'Evlilik' Adı Altında İstismar!

Türkiye'de "evlilik" adı altında çocuk istismarı yıllardır süregelen toplumsal bir sorunken, buna karşı hala kararlı bir mücadele ve kuvvetli yaptırım uygulama gibi adımlar atılmıyor. Bu sebeple de istismara ve şiddete maruz bırakılan çocuk sayısı artıyor.

16-17 yaş grubundaki evliliklerle ilgili güncel verileri açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 568 bin 395 çift evlendi. Çocuk yaşta, 16-17 yaş grubunda evlendirilen kız çocuklarının oranı, erkeklere göre daha fazla oldu.

EVLENDİRİLEN KIZ ÇOCUĞU SAYISI 15 KAT DAHA FAZLA

Geçen yıl, 16-17 yaş grubunda evlendirilen erkek çocukların toplam evlilikler içindeki oranı yüzde 0,10 iken, kız çocuklarının oranı yüzde 1,64 oldu. 2024'te 16-17 yaş grubunda 617 erkek çocuğu ve 9 bin 354 kız çocuğu evlendirildi. Geçen yıl 16-17 yaş grubunda evlendirilen kız çocuklarının sayısı, erkeklerden 15 kat fazla oldu.

2015-2024 yılları arasında 16-17 yaş grubunda evlendirilen çocuk sayısı şu şekilde:

"2016'da 1319 erkek, 27 bin 637 kız çocuğu, 2017'de 1081 erkek, 23 bin 906 kız çocuğu, 2018'de 1029 erkek, 20 bin 809 kız çocuğu, 2019'da 940 erkek, 17 bin 58 kız çocuğu, 2020'de 728 erkek, 13 bin 35 kız çocuğu, 2021'de 773 erkek, 13 bin 168 kız çocuğu, 2022'de 693 erkek, 11 bin 563 kız çocuğu, 2023'te 707 erkek, 10 bin 498 kız çocuğu."

ÇOĞU 20-24 YAŞLARINDAKİ ERKEKLERLE EVLENDİRİLDİ

Geçen yıl 16-17 yaşında evlendirilen kız çocuklarından 249'u aynı yaş grubundaki erkek çocuklarıyla, 1049'u 18-19 yaşındakilerle, 4 bin 731'i 20-24 yaş grubundakilerle, 2 bin 748'i 25-29 yaş grubundakilerle, 495'i 30-34 yaş grubundakilerle, 65'i 35-39 yaş grubundakilerle, 10'u 40-44 yaş grubundakilerle, 6'sı 45-49 yaş grubundakilerle, 1'i de 50-54 yaş grubundakilerle evlendirildi.

Geçen yıl 16-17 yaş grubunda evlendirilen kız çocuğu sayısının en fazla olduğu iller şöyle:

"Gaziantep 979, Şanlıurfa 800, Hatay 462, İstanbul 448, Konya 383, Diyarbakır 300, Ankara 289, Van 274, Kahramanmaraş 266, İzmir 258, Adana 252, Ağrı 213."

Kaynak: DHA