Halk Otobüsü Kafeye Daldı: 4 Yaralı

Antalya'da halk otobüsü adeta dehşet saçtı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç bir kafeye daldı. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Halk Otobüsü Kafeye Daldı: 4 Yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan korku dolu anlar, büyük bir faciaya ramak kala atlatıldı. Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde seyir halindeki halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle park halindeki bir araca çarptı. 7 araç birbirine girerken, durdurulamayan otobüs bir kafeye daldı.

Halk Otobüsü Kafeye Daldı: 4 Yaralı - Resim : 1

O sırada kafede bulunanlar, kazadan saniyeler önce gelen gürültüyü fark edip dışarı çıktıkları için büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otobüs şoförü Emre Açıkgöz’ü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüsteki üç yolcu ve Açıkgöz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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