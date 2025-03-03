Minik Nazlı'nın Ölümünün Ardından... Kahreden Görüntüler Ortaya Çıktı

Denizli'de kaybolmasının ardından 2. günde cansız halde bulunan minik Nazlı'nın babasıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yürekleri dağladı.

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Denizli’nin Honaz ilçesinde oyun oynamak için evinden çıkan ancak dereye düşerek hayatını kaybettiği belirlenen minik Nazlı’nın babasıyla birlikte çekildiği son fotoğraflar ortaya çıktı.

4 yaşındaki Nazlı Şeşen’den, oyun oynamak için evlerinin önüne çıkmasının ardından bir daha haber alınamamıştı. Yakınlarının durumu haber vermesinin üzerine çevrede arama çalışmaları başladı.

Minik Nazlı'nın Ölümünün Ardından... Kahreden Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 1

Jandarma ekipleri Nazlı’nın son görüntülerin ulaşırken, görüntülerde minik Nazlı’nın evlerinin önündeki demiryolu raylarının üzerinden Aksu deresi üzerinde kurulu köprüye gittiği görüldü. Çalışmalar Aksu deresi üzerinde yoğunlaşırken Nazlı’nın terlikleri derede bulundu. Arama çalışmalarının 28’inci saatinde acı haber geldi. Antalya'dan arama çalışmalarına destek vermek amacıyla gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timi yürüttükleri tarama faaliyetleri sırasında Nazlı Şeşen'in düştüğü değerlendirilen köprünün 5 kilometre ilerisinde dere içerisinde cansız bedenini buldu.

Minik Nazlı'nın Ölümünün Ardından... Kahreden Görüntüler Ortaya Çıktı - Resim : 2

Minik Nazlı’nın ölümü Türkiye’yi kahrederken, Nazlı’nın babasıyla son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Nazlı’nın dans ettiği ve eğlendiği anlar yürekleri burktu.

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Kaynak: İHA

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