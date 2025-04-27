AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı! Elazığ'da Şiddetli Deprem
AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Elazığ'ın Baskil ilçesi olarak aktardı. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2025-04-27
Saat:21:09:37 TSİ
Enlem:38.39306 N
Boylam:38.91528 E
Derinlik:11.31 km
Detay:https://t.co/CtnL13m4FA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Elazığ'ın Baskil ilçesi, derinliğini 6.9 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 27, 2025
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) https://t.co/zPjELWcaXL
27.04.2025, 21:09:36 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 6.9 km#Kandilli
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kaydetti.
Kaynak: Haber Merkezi