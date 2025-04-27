'İstanbul’da Büyük Deprem Olmayacak' Diyen Üşümezsoy’dan Dikkat Çeken Paylaşım

İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından İstanbul’da büyük bir deprem olmayacağı iddiasını tekrarlayan Şener Üşümezsoy, sosyal medya hesabından Ahmet Hakan’ın köşe yazısındaki bir kısmı yorumsuz bir şekilde paylaştı. Bu paylaşım Üşümezsoy kime mesaj gönderiyor sorularını da beraberinde getirdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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'İstanbul’da Büyük Deprem Olmayacak' Diyen Üşümezsoy’dan Dikkat Çeken Paylaşım

İstanbul’da meydana gelen en büyüğü 6.2 şiddetindeki depremlerin ardından deprem bilimciler ve uzmanlar arasında yaşanan depremin büyük İstanbul Depremi olup olmadığı noktasında büyük bir tartışma patlak vermişti.

Uzman ve profesörlerin birçoğu bu depremin beklenen İstanbul Depremi olmadığı, İstanbul’un halen 7 ve üzeri şiddette bir deprem potansiyeli taşıdığını dile getirirken bazı isimler ise bu depremle birlikte İstanbul’da 7 ve üzeri bir deprem riskinin kalmadığını öne sürmüştü.

23 Nisan’da yaşanan 6.2’lik depremi yaklaşık 20 gün önce bilen Profesör Doktor Şener Üşümezsoy ise bu depremin daha önce dile getirdiği iddiaları destekler nitelikte olduğunu belirterek, İstanbul’da daha büyük bir deprem riskinin bulunmadığını belirtmişti.

AHMET HAKAN’IN YAZISINI YORUMSUZ PAYLAŞTI

Profesör Doktor Üşümezsoy, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın bugün gazetede çıkan köşe yazısındaki ‘Bu Depremin Unutulmazları’ kısımlı kısmını, Üşümezsoy da ‘deprem’ başlığıyla yorum yapmadan sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜŞÜMEZSOY DÖRT MADDENİN ALTINI KALEMLE ÇİZDİ

Üşümezsoy, köşe yazısının ilgili kısmının fotoğrafını yorum yapmadan paylaşırken, köşe yazısındaki altı çizili kısımlar ise göze çarptı.

Ahmet Hakan, 23 Nisan’da yaşanan depremde kendi açısından öne çıkan olayları madde madde sıralarken, Üşümezsoy’un altını çizdiği maddeler şu şekilde oldu:

- “Şener Üşümezsoy’un ‘Biz bu pazıları Istranca Dağları’nda kayaları kırarak yaptık’ şeklindeki meydan okuması”

- “Naci Görür’ün gerçek bir deprem uzmanı olmadığına dair iddialar.”

- “Celal Şengör’ün kocaman bir nefret objesine dönüşmesi.”

- “Şener Üşümezsoy’un acayip prim yapması”

'İstanbul’da Büyük Deprem Olmayacak' Diyen Üşümezsoy’dan Dikkat Çeken Paylaşım - Resim : 1

ÜŞÜMEZSOY GÖNDERME Mİ YAPTI?

Üşümezsoy’un köşe yazısındaki ilgili kısmı yorumsuz paylaşması ancak paylaştığı köşe yazısındaki kimi maddelerin altını kalemle çizmesi, İstanbul’da yaşanan depremin ardından tartışmaya girdiği isimlere dolaylı bir gönderme olarak algılandı.

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