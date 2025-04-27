Basın Dünyasının Acı Kaybı: Gazeteci Ceren Kaynak İskit Hayatını Kaybetti

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti.

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Basın Dünyasının Acı Kaybı: Gazeteci Ceren Kaynak İskit Hayatını Kaybetti

Basın dünyası acı bir haberle sarsıldı. İki gündür grip olduğu öğrenilen gazeteci Ceren Kaynak İskit, hastaneye kaldırıldı. İskit'e kaldırıldığı Başkent Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği teşhisi konuldu. Yoğun bakımda tedaviye alınan İskit, hayatını kaybetti.

Basın Dünyasının Acı Kaybı: Gazeteci Ceren Kaynak İskit Hayatını Kaybetti - Resim : 1

CEREN KAYNAK İSKİT KİMDİR?

2014’te dış haber muhabiri olarak Londra’da mesleğe başladı. Şimdiye kadar sendika.org, Euronews, BirGün, Cumhuriyet ve Gazete Solfasol'de haberleri yayınlandı. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nda Araştırma Koordinatörü olarak kadın gazetecilerin hak savunuculuğunu üstlendi. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi’nde lisans, Greenwich Üniversitesi Sinematografi ve Post Prodüksiyon bölümünde yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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