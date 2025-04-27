Fuara Damga Vuran Anlar! Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan’a Büyük İlgi: Boynuna Sarılıp Böyle Öptü

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Stantları gezerek fuarda sergilenenleri inceleyen Doğan, gençlerden yoğun ilgi gördü. Bir gencin Doğan'a sarılarak öptüğü anlar ise gülümsetti.

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"7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", 24 Nisan'da ATO Congresium'da başladı. Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve bugün (27 Nisan) sona erecek olan fuara yerli, yabancı birçok ziyaretçi ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan da fuarı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Stantları gezerek fuarda sergilenenleri inceleyen Doğan, Down Sendromlu çocuklar ve aileleriyle buluştu. Down Sendromlu çocukların her zaman yanında olduklarını söyleyen Doğan, “Başarıları gözlerimizi yaşartıyor. Özgüven muazzam. Yetenek muazzam. Potansiyel muazzam. Güzel şeyler yapacaklar bu gençler" dedi.

FUARA DAMGA VURAN ANLAR

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Hasan Doğan'ı bir gencin sarılarak öptüğü anlar ise izleyenleri ve çevredekileri gülümsetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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