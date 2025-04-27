İstanbul'da Trafikte Tehlike Dolu Anlar! Otobüsü Kaçırdı, Ortalığı Birbirine Kattı
İstanbul Mecidiyeköy'de trafikte tehlike dolu anlar yaşandı. Otobüsü kaçıran bir yolcu, durak dışında araca binmek istedi. Şoförün kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen yolcu, aracın önünü kesti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul Mecidiyeköy’de yolun ortasında otobüse binmek isteyen yolcu ortalığı birbirine kattı. Bugün öğle saatlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir yolcu, Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsünü kaçırdı.
ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ, HAKARETLER SAVURDU
Duraktan kalkan aracın peşinden koşan yolcu, otobüse binmek istedi. Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı. Duruma sinirlenen yolcu, otobüsün önünü kesti ve geç kaldığını belirterek, şoföre hakaretlerde bulundu.
Dakikalarca otobüsün önünü keserek ilerleyen öfkeli adam, bir kaza yaşanmadan yoldan çekildi.
Kaynak: İHA
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