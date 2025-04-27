Sakarya'da Feci Kaza! Hafif Ticari Araç, TIR'a Arkadan Çarptı

Kaza, 27 Nisan 2025 tarihinde, gece saat 01.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Geyve istikametinden Adapazarı yönüne seyir halinde olan E.Ö. (26) yönetimindeki 34 GF 5763 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 11 DY 552 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan E.Ö. ve yanındaki Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ümit Akyel (23) yaralandı.​

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ümit Akyel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.​TGRT Haber

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.​

Kaynak: DHA