Erzurum'da Ekonomi Forumu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu" son gününde oturumlarla devam ediyor.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde dün başlayan forum, farklı ülkelerden katılımcıların oturumlarıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, forumla ilgili gazetecilere yaptığı değerlendirmede, EİT tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen kentte önemli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Bu etkinliklerden bir tanesinin de Palandöken Ekonomi Forumu olduğunu hatırlatan Sekmen, "Bu foruma gerek uluslararası düzeyde gerekse ulusal düzeyde iş adamları, iş konseyleri, siyasiler, ulusal ve uluslararası düzeyde bakanlar, turizm bakanları başta olmak üzere diplomatlar katılmış vaziyette. Çok önemli konuşmalar gerçekleştiriliyor. Bu, şehrimiz açısından çok önemli bir gelişme." diye konuştu.

Kaynak: AA