Firari Hükümlüyü Kardeşinin Kimliği Ele Verdi
Aydın'da aranan firari hükümlü kardeşinin kimliğini kullanırken polise yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kardeşine ait kimlikle pansiyonda konaklayan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Jandarma ekiplerinin, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, firari hükümlü H.B'nin (43) ilçede olduğu tespit edildi.
Kardeşine ait kimlikle bir pansiyona giriş yaptığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen baskınla yakalandı. H.B'nin çeşitli suçlardan toplam 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edilen firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA