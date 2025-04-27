Adres Değişiyor Skandal Hep Aynı! Lahmacunun İçinden Yine Hile Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Listeye göre, İstanbul'un Sultangazi ilçesimnde hizmet veren Bereket Börek ve Pide (Mustafa Aydemir) tarafından satılan lahmacunda sakatat (Kalp) tespit edildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Adres Değişiyor Skandal Hep Aynı! Lahmacunun İçinden Yine Hile Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ve gıda güvenliğini hiçe sayan ürün ve firmaların yer aldığı taklit ve tağşiş listesini bir kez daha güncelledi. 25 Nisan 2025 tarihli son listede, bazı işletmelerin ürettiği ürünlerde ciddi ihlaller açıklandı. Bu skandallardan biri ise İstanbul Sultangazi'deki bir restoranda kaydedildi.

LAHMACUNDA SAKATAT KULLANMIŞLAR

Bakanlığın yeni yayımladığı listede, Sultangazi'de faaliyet gösteren Bereket Börek ve Pide isimli işletmede satılan lahmacunun içeriği şoke etti. Yapılan analizlerde, lahmacun harcında tüketiciye belirtilmeyen kalp eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Adres Değişiyor Skandal Hep Aynı! Lahmacunun İçinden Yine Hile Çıktı - Resim : 1

GIDA SAHTEKARLARI HİLEYE DOYMADI

Yalnızca lahmacun değil, diğer ürünlerde de benzer hilelere rastlandı. Bir markanın kıymalı böreğinde farklı bir firmanın köfte ürününde kullanılan sakatat tespit edilirken, başka bir lokantanın kebabında ise etikete aykırı şekilde kanatlı hayvan eti bulundu.

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